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اخبار رياضية > “اتحاد كرة القدم” يعلن إلغاء مباراة السوبر السعودي المصري رداً على بيان النادي الأهلي
21/09/2018   10:11 ص

“اتحاد كرة القدم” يعلن إلغاء مباراة السوبر السعودي المصري رداً على بيان النادي الأهلي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إلغاء مباراة السوبر السعودي المصري، التي كانت من المفترض أن تجمع فريقي الهلال السعودي والأهلي المصري “بطلي الدوري في البلدين”، يوم 6 أكتوبر المقبل، الموافق احتفال مصر بذكرى حرب أكتوبر، وذلك على خلفية بيان أصدره النادي الأهلي، اشترط فيه تأجيل مبارياته الإفريقية والعربية والمحلية، كي يشارك في مباراة السوبر.

وقال الاتحاد السعودي في بيانٍ له اليوم الجمعة، إن بيانه الذي أصدره بخصوص موعد المباراة، لم يكن ليصدره لو لا أنه تلقى التزاماً واضحاً من الاتحاد المصري لكرة القدم، واصفاً البيان الذي صدر من النادي الأهلي بأنه “مؤسف”، كونه لم يراعِ أهمية مناسبة المباراة، أو مسمى المباراة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إشارة لتسمية النادي الأهلي المباراة “بكأس الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأكد الاتحاد أنه يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الأهلي والهلال، وسيكتفي بما تم الإعلان عنه سابقاً في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة، والهلال والزمالك في الرياض، لافتاً إلى أنه سيراعي هذا الموقف في الأعوام القادمة، خلال اعتماد مواعيد السوبر السعودي المصري.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بياناً مساء أمس الخميس، أوضح أنه على استعداد لإقامة المباراة، في حالة الاستجابة لطلبه بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية، وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري؛ في حالة بلوغ النادي لهذا الدور، مبيناً أنه في انتظار رد الاتحاد المصري، بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيبات إقامة المباراة.

“اتحاد كرة القدم” يعلن إلغاء مباراة السوبر السعودي المصري رداً على بيان النادي الأهلي

اخبار رياضية
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