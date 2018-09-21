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أخبار محلية > مطالبات بالتصدي للصيد الجائر لتسبببه في القضاء على أشجار الطلح
21/09/2018   10:07 ص

مطالبات بالتصدي للصيد الجائر لتسبببه في القضاء على أشجار الطلح

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حذر مختصون وخبراء في النباتات البرية من تعرض أشجار الطلح إلى أكبر موجة للقضاء عليها، من خلال انتشار الصيد الجائر للطيور المهاجرة.

وطالب المختصون، وفقاً لـ “الوطن”، بإنقاذ أشجار الطلح البرية من سطوة المتعدين على الطيور المهاجرة بالصيد الجائر، مشددين على أن استمرار الصيد الجائر سيكتب شهادة وفاة لتلك الأشجار التي قل عددها إلى أكثر من النصف.

وأوضح المختصون، أن الصيد الجائر تسبب في اختلال التوازن بين أعداد الطيور المهاجرة وموسم تكاثر خنافس شجر الطلح، حيث باتت الغلبة للخنافس التي قضت على أشجار الطلح.

ولفتوا إلى أن توقيت خروج الحشرات وظهورها للتزاوج، يوافق هجرة الطيور التي تتغذى عليها وتحقق التوزان الفطري، لكن مع تدخل الصياد الجائر أثر على هذا التوازن.

مطالبات بالتصدي للصيد الجائر لتسبببه في القضاء على أشجار الطلح

أخبار محلية
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