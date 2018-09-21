بمشاركة 60 جهة حكومية.. تدشين المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ 88

دشن وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أمس (الخميس)، المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ 88، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة الرياض.
وجرى تدشين المركز الإعلامي بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، إلى جانب قيادات وزارة الإعلام والمتحدثين الرسميين للجهات الحكومية المشاركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالله المغلوث أن تدشين المركز الإعلامي شاركت فيه أكثر من 60 جهة حكومية، مشيراً إلى أن عدد المنشورات التي تم تداولها على وسم “اليوم الوطني 88” بلغت 221 ألف منشور.
وبّين المغلوث أن الهدف من إنشاء المركز هو ضمان الالتزام بالهوية وتوحيد الرسائل الإعلامية، وتسليط الضوء على إنجازات الوطن خلال عام، وإعداد الخطط والحملات الإعلامية، وإدارة الأزمات، وتوفير الرصد والتحليل والبيانات والمعلومات.
وفق “أخبار 24”.