حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطارٍ رعديةٍ، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.
وأشارت الأرصاد إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة سيشمل مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وتوقع التقرير، أن تبقى السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، وقد تتخللها سحب رعدية على مناطق “حائل، الجوف، وتبوك”، وأن تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.