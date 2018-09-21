نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أجهزة آيفون الجديدة في المملكة غدًا.. والبيع يبدأ من الساعة الثامنة
21/09/2018   1:13 ص

أجهزة آيفون الجديدة في المملكة غدًا.. والبيع يبدأ من الساعة الثامنة

+ = -
1522

تبدأ الشركات العاملة في سوق الاتصالات السعودية بعد الساعة الثامنة مساء غد الجمعة رسميًا في طرح الأجهزة الجديدة لهواتف آيفون من شركة “أبل” في معارض الشركات في المدن الرئيسة.

وتطرح الشركات الأجهزة الجديدة، وهي آيفون XR وآيفون XS الجديد، الذي قدمت فيه خياري شاشة عرض 6.5 و5.8 بوصة، أما الأكبر فسيكون “آيفون XS ماكس”، بألوانه الثلاثة الذهبي والفضي والرمادي. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها دعمت هاتفها بتقنيات مميزة للواقع الافتراضي، وأنه سيكون مفضلا لمحبي أجهزة الألعاب، كما سيتم دعم الهاتفين من طراز XS بتقنية شاشة “أوليد” ذات الألوان الأكثر دفئاً، والتي تم إضافة مجموعة من الخصائص الأكثر تميزاً لها.

وستصل سعة التخزين الداخلية للهاتفين من طراز XS إلى 512 جيجابايت، أما الأسعار فهي بين 4299 و5899 ريالا لجهاز iPhone XS ، أما “آيفون XS ماكس”، فسعره بين 4749 و 6299 ريالا، حسب سعة التخزين.

أجهزة آيفون الجديدة في المملكة غدًا.. والبيع يبدأ من الساعة الثامنة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003552.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.