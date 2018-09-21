أجهزة آيفون الجديدة في المملكة غدًا.. والبيع يبدأ من الساعة الثامنة

تبدأ الشركات العاملة في سوق الاتصالات السعودية بعد الساعة الثامنة مساء غد الجمعة رسميًا في طرح الأجهزة الجديدة لهواتف آيفون من شركة “أبل” في معارض الشركات في المدن الرئيسة.
وتطرح الشركات الأجهزة الجديدة، وهي آيفون XR وآيفون XS الجديد، الذي قدمت فيه خياري شاشة عرض 6.5 و5.8 بوصة، أما الأكبر فسيكون “آيفون XS ماكس”، بألوانه الثلاثة الذهبي والفضي والرمادي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنها دعمت هاتفها بتقنيات مميزة للواقع الافتراضي، وأنه سيكون مفضلا لمحبي أجهزة الألعاب، كما سيتم دعم الهاتفين من طراز XS بتقنية شاشة “أوليد” ذات الألوان الأكثر دفئاً، والتي تم إضافة مجموعة من الخصائص الأكثر تميزاً لها.
وستصل سعة التخزين الداخلية للهاتفين من طراز XS إلى 512 جيجابايت، أما الأسعار فهي بين 4299 و5899 ريالا لجهاز iPhone XS ، أما “آيفون XS ماكس”، فسعره بين 4749 و 6299 ريالا، حسب سعة التخزين.