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اخبار رياضية > إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال والأهلي المصري.. وتركي آل الشيخ يعلق ويرحب
20/09/2018   9:06 م

إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال والأهلي المصري.. وتركي آل الشيخ يعلق ويرحب

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي المصري ونادي الهلال كبطلين للدوري في مصر والسعودية، وبين ناديي الزمالك المصري ونادي الاتحاد كبطلين للكأس في البلدين.

وأوضح في بيان رسمي اليوم (الخميس) أن مباراة الأهلي والهلال ستقام في الرياض في السادس من أكتوبر المقبل على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتُقام في اليوم ذاته مباراة الاتحاد والزمالك في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

 وأضاف اتحاد القدم أن الاتفاق على الموعد الجديد جاء في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى انتصار أكتوبر المجيد وتعميقًا للعلاقات المتميزة بين شعبي البلدين.

في السياق ذاته علّق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مرحباً بالأهلي في الرياض، ومؤكداً أن المباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس وذات عوائد فنية ومالية ممتازة للفريقين.

إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال والأهلي المصري.. وتركي آل الشيخ يعلق ويرحب

اخبار رياضية
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