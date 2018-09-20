طارق الحبيب يعلّق على صورته مع لاعبي الهلال المذيلة بعبارة “أحمد موسى مجرد إنسان”

علّق استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب على صورة جرى تداولها لعدد من لاعبي الهلال معه خلال دورة تدريبية أقيمت في لندن.
وقال الحبيب عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الخميس): “هذه الصورة لا علاقة لها بما يجري هذه الأيام وإنما تم التقاطها في نهاية دورة تدريبية قدمتها لنادي الهلال كنشاط ثقافي لهم في لندن ولا علاقة لها باللاعب أحمد موسى”.
وكانت الصورة قد جرى تداولها وذُيلت بعبارة كُتب عليها: “دع القلق فأحمد موسى مجرد إنسان”، وتم نسبها للدكتور طارق الحبيب، ليرد مفنداً ملابساتها وتفاصيلها.
وفق “أخبار 24”.