مدرسة ابن خزيمة تقيم مهرجانها الثقافي ( وطن العطاء 88 ) ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية صباح اليوم الأربعاء 9-1-1440 هـ مهرجانها الثقافي والاجتماعي ( وطن العطاء 88 ) ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 بحضور المشرف التربوي الأستاذ عبيد البراك والإداريين والمعلمين بالمدرسة ، وزاده جمالا حضور الطلاب متوشحين بالأعلام وبالزي التراثي الوطني ، وقد تنوعت فقرات المهرجان من كلمات وقصائد وأناشيد فردية وجماعية ومسيرة كشفية وطنية ، ومشاهد تمثيلية ومؤثرات صوتية ومسابقات خفيفة ، حيث شارك معظم الطلاب بفقرات منوعة ، وفي الأخير تم تكريم الطلاب الفائزين بمسابقات أجمل لباس وطني ، وأفضل تغريدة وأفضل لوحة وعمل فني وأجمل رسم .
كما افتتح ضيف الحفل الاستاذ : عبيد البراك . معرض ( وطننا في قلوبنا ) وفيه مشاركات الطلاب باللوحات الفنية والرسومات عن الوطن ،وجناح الرسم والتلوين ، واختتم الضيف زيارته للمدرسة بالشكر والثناء على الفعاليات المنفذة والمنوعة منوها بقربها إلى عمر الطالب ومناسبتها له مما بدا واضحاً من مشاركة أغلب الطلاب في البرامج .
تجدر الإشارة أن مدرسة ابن خزيمة أقامت خلال هذا الأسبوع العديد من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 88 منها : فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ،و تخصيص الإذاعة الصباحية عن الوطن ،و مسابقة أفضل تغريدة عن الوطن على حساب المدرسة في تويتر ،و المسابقة الثقافية الورقية( وطن العطاء ٨٨ ) لطلاب الصفوف العليا ، ومسابقة أجمل لباس وطني ، ومسابقة أفضل عمل فني ،و مسابقة أفضل عرض حاسوبي ،و مسابقة أفضل رسالة تعبيرية عن الوطن والمعرض الفني ( وطننا في قلوبنا ) ، و ركن الرسم والتلوين . حيث يرسم الطالب من تعبيره عن حب الوطن ومعالم وطنية .
كما قامت بعدة زيارات منها زيارة المعالم التاريخية والسياحية في مدينة السيح ، وزيارة الغرفة التجارية بالخرج والمشاركة في ورشة التراث المعماري والتي أقيمت مؤخرا بالغرفة التجارية .