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أخبار الخرج > مدرسة ابن خزيمة تقيم مهرجانها الثقافي ( وطن العطاء 88 ) ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني
20/09/2018   7:26 م

مدرسة ابن خزيمة تقيم مهرجانها الثقافي ( وطن العطاء 88 ) ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

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أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية صباح اليوم الأربعاء 9-1-1440 هـ  مهرجانها الثقافي والاجتماعي ( وطن العطاء 88 ) ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 بحضور المشرف التربوي الأستاذ عبيد البراك والإداريين والمعلمين بالمدرسة ، وزاده جمالا حضور الطلاب متوشحين  بالأعلام وبالزي التراثي الوطني  ، وقد تنوعت فقرات المهرجان من كلمات وقصائد وأناشيد فردية وجماعية ومسيرة كشفية وطنية ، ومشاهد تمثيلية ومؤثرات صوتية ومسابقات خفيفة ، حيث شارك معظم الطلاب بفقرات منوعة ، وفي الأخير تم تكريم الطلاب الفائزين بمسابقات أجمل لباس وطني ، وأفضل تغريدة وأفضل لوحة وعمل فني وأجمل رسم .

كما افتتح ضيف الحفل الاستاذ : عبيد البراك . معرض ( وطننا في قلوبنا )  وفيه مشاركات الطلاب باللوحات الفنية والرسومات عن الوطن  ،وجناح الرسم والتلوين ، واختتم الضيف زيارته للمدرسة بالشكر والثناء على الفعاليات المنفذة والمنوعة منوها بقربها إلى عمر الطالب ومناسبتها له مما بدا واضحاً من مشاركة أغلب الطلاب في البرامج .

تجدر الإشارة أن مدرسة ابن خزيمة أقامت خلال هذا الأسبوع العديد من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 88 منها : فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ،و تخصيص الإذاعة الصباحية عن الوطن ،و  مسابقة أفضل تغريدة عن الوطن على حساب المدرسة في تويتر ،و المسابقة الثقافية الورقية( وطن العطاء ٨٨ )  لطلاب الصفوف العليا ، ومسابقة أجمل لباس وطني ، ومسابقة أفضل عمل فني ،و مسابقة أفضل عرض حاسوبي ،و مسابقة أفضل رسالة تعبيرية عن الوطن والمعرض الفني ( وطننا في قلوبنا )  ، و ركن الرسم والتلوين . حيث يرسم الطالب من تعبيره عن حب الوطن ومعالم وطنية .

كما قامت بعدة زيارات منها زيارة المعالم التاريخية والسياحية في مدينة السيح ، وزيارة الغرفة التجارية بالخرج والمشاركة في ورشة التراث المعماري والتي أقيمت مؤخرا بالغرفة التجارية .

مدرسة ابن خزيمة تقيم مهرجانها الثقافي ( وطن العطاء 88 ) ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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