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أخبار الخرج > طلاب مدرسة ابن خزيمة يزورون الغرفة التجارية بالخرج ويشاركون في ورشة الاهتمام بالتراث العمراني الوطني
20/09/2018   7:21 م

طلاب مدرسة ابن خزيمة يزورون الغرفة التجارية بالخرج ويشاركون في ورشة الاهتمام بالتراث العمراني الوطني

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قامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية صباح اليوم الأربعاء 9-1-1440 هـ  ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 بزيارة للغرفة التجارية والصناعية بالخرج  كان في استقبالهم مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبدالعزيز الخرجي حيث اطلع الطلاب على أقسام ومرافق مبنى الغرفة التجارية ، ومن ثم شارك الطلاب في الورشة التدريبية التي نظمها مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الخرج بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل” والغرفة التجارية بالخرج والتي كان موضوعها عن الاهتمام  بالتراث العمراني الوطني  تأهيل الكوادر العاملة فيه ، رافق الطلاب في الزيارة الاستاذ : ابراهيم التميمي أمين مصادر التعلم والمشرف على لمركز الاعلامي بالمدرسة ، والاستاذ : فهد المقرن . رائد النشاط بالمدرسة.

طلاب مدرسة ابن خزيمة يزورون الغرفة التجارية بالخرج ويشاركون في ورشة الاهتمام بالتراث العمراني الوطني

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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