بالصور.. ثانوية الفاروق تحتفي باليوم الوطني 88

حيث تضمن عدة فعاليات منها :
– الاذاعة الصباحية
– توزيع المنشورات والمطويات
– التوقيع والتعبير الوطني الإلكتروني للطلاب و أولياء الأمور والمجتمع بشكلٍ عام
-المسابقة الوطنية
-عرض فلم من انتاج طالب
-كلمة قائد المدرسة
-كلمة المشرف التربوي
-شعر وطني
-الفلكلور الوطني
-عرض ابداعات الطلاب
-الأناشيد الوطنية
وفي الختام الشكر موصول لكل من ساهم في نجاح الإحتفاء والشكر موصول لإدارة التعليم بمحافظة الخرج متمثلة بقسم النشاط الطلابي
🔘 رائد النشاط الاستاذ عون الكاظم
🔘 رائد النشاط العلمي والثقافي الاستاذ محمد المحمد
لتحميل مونتاج الاحتفال
https://drive.google.com/file/d/12Yf7feQyEfs6x7uUZ21cQi_CDBPj0oOH/view?usp=drivesdk