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أخبار الخرج > بالصور.. ثانوية الفاروق تحتفي باليوم الوطني 88
20/09/2018   7:21 م

بالصور.. ثانوية الفاروق تحتفي باليوم الوطني 88

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احتفت ثانوية الفاروق باليوم الوطني88 (وطن العطاء) لمدة اسبوع تحت رعاية القائد التربوي الإستاذ / مزيد بن معزي العنزي وبحضور المشرف التربوي الاستاذ / خالد اليحيى.
حيث تضمن عدة فعاليات منها :

– الاذاعة الصباحية
– توزيع المنشورات والمطويات
– التوقيع والتعبير الوطني الإلكتروني للطلاب و أولياء الأمور والمجتمع بشكلٍ عام
-المسابقة الوطنية
-عرض فلم من انتاج طالب
-كلمة قائد المدرسة
-كلمة المشرف التربوي
-شعر وطني
-الفلكلور الوطني
-عرض ابداعات الطلاب
-الأناشيد الوطنية

وفي الختام الشكر موصول لكل من ساهم في نجاح الإحتفاء والشكر موصول لإدارة التعليم بمحافظة الخرج متمثلة بقسم النشاط الطلابي

🔘 رائد النشاط الاستاذ عون الكاظم

🔘 رائد النشاط العلمي والثقافي الاستاذ محمد المحمد

لتحميل مونتاج الاحتفال

https://drive.google.com/file/d/12Yf7feQyEfs6x7uUZ21cQi_CDBPj0oOH/view?usp=drivesdk

بالصور.. ثانوية الفاروق تحتفي باليوم الوطني 88

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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