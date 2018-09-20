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أخبار محلية > القناة السعودية تطلق هويتها الجديدة.. والشريان: لن نعتمد على المسلسلات وإنما على برامج شبابية
20/09/2018   4:38 م

القناة السعودية تطلق هويتها الجديدة.. والشريان: لن نعتمد على المسلسلات وإنما على برامج شبابية

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قامت القناة السعودية اليوم الخميس بإطلاق الهوية الجديدة للقناة من خلال تغيير شعارها ومقدمات وفواصل القناة.

وقال داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الهوية الجديدة هي ثوب جديد تظهر فيه الشاشة، مضيفا أن تغيير الشعار كان بسبب عدم تركيز الشعار السابق على السيفين والنخلة شعار المملكة، بينما الشعار الجديد يركز على ذلك.

وأضاف الشريان أن تغيير الهوية هو تغيير لعرض المواد على شاشة القناة، حيث ستعرض مواد جديدة ولاحقا ستأتي مواد أخرى، مؤكدا أن القناة لن تعتمد على المسلسلات وإنما ستعتمد على برامج للشباب وغير الشباب، تنقل الحراك الحاصل في المملكة.

شعار القناة

وفق “أخبار 24”.

القناة السعودية تطلق هويتها الجديدة.. والشريان: لن نعتمد على المسلسلات وإنما على برامج شبابية

أخبار محلية
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