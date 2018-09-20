مواطن يسكب “بنزين” على عامل بإحدى الورش بجدة بسبب خلاف على قيمة إصلاح سيارة

بدأت شرطة محافظة جدة ممثلة بمركز الشرطة الجنوبية، التحقيق مع مواطن في العقد الرابع من العمر، بعد أن ألقي القبض عليه على خلفية سكبه مادة البنزين على عامل وافد داخل ورشة، محاولاً حرقه إثر خلاف بينهما.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”عاجل”، فإن الدوريات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغاً من مدير إحدى ورش السيارات، يفيد أن شاباً سعودياً أحضر سيارته لإصلاحها في الورشة، إلا أنه اختلف مع أحد عمال الورشة بشأن تكلفة الصيانة، فأحضر المواطن إثر ذلك علبة مملوءة بمادة البنزين، وسكب محتوياتها على العامل بغرض إشعال النار فيه.
وأضافت المصادر أن عمال الورشة ورجال أمن الدوريات تمكنوا من السيطرة على المواطن، وهو الآن قيد التوقيف ويجري التحقيق معه، تمهيداً لإحالته إلى فرع النيابة العامة.