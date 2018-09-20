أمين جدة: سنتخذ إجراءات للقضاء على العشوائيات والردميات.. ونسعى لنكون بين أفضل 100 مدينة عالمياً

تعتزم أمانة محافظة جدة اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الأحياء العشوائية التي تعانيها المحافظة، وحل مشكلة “الردميات” الموجودة في مواقع على أطراف المدينة وداخل بعض الأحياء السكنية.
وأكد أمين المحافظة صالح التركي ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هاتين المشكلتين تماماً، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن وجودهما يتنافى مع الوجه الحضاري والطابع المعماري لمدينة جدة.
وقال إن الأمانة تسعى من خلال هذا التوجه لأن تكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم حسب رؤية 2030، بوصفها أهم وأكبر ميناء على البحر الأحمر، فضلاً عن كونها بوابة الحرمين الشريفين.
وأضاف أن خطتهم تستهدف إقامة عديد من الفعاليات لتنمية وتطوير المحافظة في مختلف المجالات، خاصة فيما يتصل بالمشروعات التنموية، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أنه يجري العمل لتحويل جدة إلى محافظة ذكية من خلال المشروعات الخدمية التابعة للأمانة، إضافة إلى مشروعات النقل الشامل، ومترو جدة، المطار الجديد، والواجهة البحرية.