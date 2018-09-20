قناة “SBC” تطلق أضخم باقة برامجية تحت اسم “التاسعة عندنا”.. تعرف عليها

تطلق قناة (SBC) باقة برامجية جديدة ضخمة باسم “التاسعة عندنا”، وذلك خلال فترة ذروة التاسعة مساءً، وذلك الأحد المقبل بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ88.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان خلال حفل أقيم لاستعراض القائمة البرامجية الجديدة أمس الأول الثلاثاء إن الباقة الجديدة من إنتاج أشهر بيوت الخبرة العالمية، وبقالب وتقديم سعودي 100%.
وأبان الشريان أن قناة SBC تهدف لتقديم مواد ترفيهية هادفة تناسب الشباب والعائلة السعودية بمفاهيمها وقيمها، وتتماشى مع روح التطوير والتجديد التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، من السياحة إلى الترفيه والانفتاح، ونبذ التطرف.
وأوضح أن القناة ستقدم باقة من البرامج والمسلسلات الحصرية المحلية والعربية، وتعمل على استقطاب كافة المواهب السعودية الشابة، المحترفة والهاوية، لتصبح قناة سعودية بقيادات ووجوه وإبداع سعودي، تعتمد على الترفيه والإبهار البصري بجودة عالية.
وأضاف الشريان أن القائمة البرامجية تضم في جزئها الأول برامج بمواصفات عالمية وبقالب محلي تم إنتاجها بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، أما الجزء الثاني فهو الحصول الحصري لبعض المسلسلات الدرامية الخليجية المصرية والعربية أو شراء بعض حقوق العرض.
وأبان أنه في السبت من كل أسبوع سيتم تقديم برنامج “نجم السعودية” وهو برنامج مسابقات فني غنائي يعد الأول من نوعه في المملكة، متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية وصقل قدراتهم، ويوفر فرصًا للمغنيين غير المحترفين من عمر 15 عاماً وما فوق، وهو من تقديم المؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف، والفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد.
وأضاف أن يوم الأحد سيتم تقديم برامج المسابقات “جوائز السعودية” الذي يعتمد على الاتصالات الهاتفية، أما يوم الإثنين سيتم بث برنامج “أفلام سعودية”، والثلاثاء برنامج المسابقات “خمس خواتم”، فيما سيقدم يوم الأربعاء برنامج “أحب السعودية” للتعريف بالمملكة بطريقة ترفيهية مسلية.
ولفت الشريان إلى أن القناة ستعرض يوم الخميس كواليس برنامج “نجم السعودية” لتعرض قصصاً وخفايا لم يشاهدها الجمهور من قبل، إلى جانب برنامج “رحال” الذي يستكشف 30 منطقة ووجهة غريبة في المملكة، وفي يوم الجمعة يعرض برنامج “جربها” ويعرض مواضيع يُعتقد بأنها خرافة بحيث يتم اختبارها علمياً للتأكد من صحتها من عدمه.
وأشار إلى أن برنامج “نور” سيتناول في قصص العلماء الذين غيروا العالم بنظرياتهم واكتشافاتهم مثل “نيوتن، وألبرت اينستاين، وعالم الرياضيات المسلم الخوارزمي”، وتتحدث كل حلقة عن حياة العالم الشخصية وتأثير نظرياته الواقعية.