388 وظيفة شاغرة للشباب والفتيات بالرياض.. فتح باب التقديم عليها الإثنين القادم

دعت غرفة الرياض الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم لشغل 388 وظيفة فنية وإدارية، أعلنت عنها 7 شركات بمنطقة الرياض.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور الشثري إن المقابلات لشغل هذه الوظائف ستكون خلال الفترة الإثنين المقبل الموافق 24 سبتمبر إلى الخميس 27 سبتمبر الجاري بمقر غرفة الرياض والشركات. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الوظائف المطروحة تحت مسميات (محاسب زبائن، حارس أمن، مصفف، محضر قهوة، منسق أسعار، مسؤول مراقبة المخزون، محاسب سوق، مشغل جرافيك، فني حاسب آلي، مدير مالي، مدير أمن وسلامة، محلل أعمال، مستشار قانوني، مدير خط إنتاج، فني مختبر صناعي، فني سلامة وصحة مهنية، أمين مستودع، مشغل خط إنتاج، سائق خدمة، ممثل مبيعات، إخصائية مبيعات، إخصائية توظيف، استشارية مبيعات سيارات، إخصائي تصوير فوتوغرافي وفيديو، مدير فرع، مشرف فرع، واستقبال زبائن).