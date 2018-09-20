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أخبار محلية > بالفيديو.. الليلة ولأول مرة على القناة السعودية مذيعة تقدم نشرة الأخبار الرئيسة
20/09/2018   4:31 م

بالفيديو.. الليلة ولأول مرة على القناة السعودية مذيعة تقدم نشرة الأخبار الرئيسة

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تطل اليوم الخميس ولأول مرة مذيعة لتقديم النشرة الإخبارية على التلفزيون السعودي.

وذكر المذيع في القناة عمر النشوان أنه سيقدم النشرة الإخبارية الرئيسة الليلة الساعة 9:30 مع الإعلامية وئام الدخيل. وفق “أخبار 24”.

وأضاف النشوان أن زميلته الدخيل ستكون أول امرأة تقدم نشرة أخبار على التلفزيون السعودي.

وكانت القناة السعودية قد أطلقت صباح اليوم الهوية الجديدة للقناة، وأكدت على لسان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان أنها ستعرض مواد جديدة وأن القناة لن تعتمد على المسلسلات وإنما ستعتمد على برامج.

بالفيديو.. الليلة ولأول مرة على القناة السعودية مذيعة تقدم نشرة الأخبار الرئيسة

أخبار محلية
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