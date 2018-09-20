اعتماد أسعار تذاكر قطار الحرمين وتخفيضات 50% لمدة شهرين.. وهذه مواعيد الرحلات

أعلن رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلّف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، أنه تم اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع، وذلك مع قرب موعد الإطلاق الرسمي للقطار.
وأوضح الرميح أن سعر الرحلة على درجة الأعمال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 250 ريالاً (ذهاباً وإياباً)، وعلى درجة الضيافة 150 ريالاً (ذهاباً وإياباً)، (جميع الأسعار في الجدول الموجود بالأسفل).
وأبان أن اعتماد هذه التسعيرة روعي فيه اختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة ودرجة الأعمال، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تتنوع تبعاً للدرجة وحسب وجهة المسافر.
وأكد أنه تقرر أن تكون هذه الأسعار خاضعة لتخفيض بمقدار 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين بدءا من شهر أكتوبر القادم.
وفيما يتعلق بالمواعيد، أبان أنه خلال الفترة من مطلع أكتوبر حتى نهاية 2018 سيكون هناك رحلات منتظمة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، تنطلق من محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطة السليمانية بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما ستنطلق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع اكتمال جاهزية المحطة والمطار والذي سيعلن عنه في حينه.
وذكر أن مواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، ستكون متنوعة بين رحلات صباحية وأخرى مسائية، بإجمالي ثماني رحلات في اليوم الواحد بالاتجاهين (4 رحلات في كل اتجاه)، وسيزداد عدد الرحلات لتكون طوال الأسبوع من بداية عام 2019م وفق جداول سيعلن عنها تباعاً.
وسوف يتاح شراء وحجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بقطار الحرمين السريع اعتباراً من أكتوبر 2018، كما سيتم إطلاق تطبيق خاص بالقطار لشراء التذاكر عبر الأجهزة الذكية.
وفق “أخبار 24”.