بالفيديو.. السدحان: “طاش ما طاش” الأقرب لقلبي.. ويعلق على خلافه مع القصبي والحمود

قال الفنان عبدالله السدحان إن مسلسل “طاش ما طاش” يعد العمل الأقرب لقلبه من بين الأعمال التي قدمها، مبيناً أننا نحتاج للاستعداد المبكر لكل عمل، إذا أردنا أن يكون لدينا مسلسلات وأفلام على مستوى عال.
وأوضح السدحان أن خلافه مع الفنان ناصر القصبي هو اختلاف في وجهات النظر مثل أي خلاف يكون بين ثنائي في الوسط الفني، مضيفاً أن الخلاف مع عادل الحمود هو الذي يسأل عنه؛ لأنه هو من رفع القضايا ضده.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أنه لا يتابع ما يقدمه أبناؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أكد أنهم أصبحوا رجالاً ولكل واحد منهم حرية التعبير عن الرأي.
وعن مقطع الفيديو الذي جمعه بالإعلامية الكويتية حليمة بولند في مكتبه وأثار جدلاً، شدد السدحان على أنه غير نادم عليه، لأنه كان تلقائياً وطبيعياً وهو دائماً يفضل أن يظهر على طبيعته.