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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يجوز لـ”المفتي” أن يفتي الناس بالأيسر ويأخذ هو بالأشد؟.. الخثلان يجيب
20/09/2018   10:48 ص

بالفيديو.. هل يجوز لـ”المفتي” أن يفتي الناس بالأيسر ويأخذ هو بالأشد؟.. الخثلان يجيب

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أكد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه يجوز للمفتي بأن يفتي للناس بالأيسر والأسهل ويأخذ هو بالأشد والأحوط، لافتاً إلى أن ذلك من باب الورع.

وقال الخثلان خلال رده على استفسار أحد السائلين في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا بأس أن يقوم المفتي بتوجيه الفتاوى الأسهل للناس باعتبارها الحكم الشرعي على أن يشدد هو على نفسه في نفس المسائل من باب الورع والاحتياط.

وأضاف الخثلان أن ذلك يجوز لأن مقام الورع مقام رفيع ولا يفتى الناس به ولكن يفتى لهم بالحكم الشرعي، ضارباً المثل بمسألة فتوى تخص اللحوم المستوردة، فقد يرى المفتي أن أكلها حلال حال استيرادها من بلاد أهل الكتاب، ولكن لا يأكلها هو أخذاً بفتوى أخرى.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يجوز لـ”المفتي” أن يفتي الناس بالأيسر ويأخذ هو بالأشد؟.. الخثلان يجيب

أخبار محلية
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