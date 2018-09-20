ذكرت مصادر أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة ألزمت والد فتاة باستخراج جواز سفر لها لتتمكن من مواصلة الدراسة في الخارج.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً رفعت دعوى فضائية على والدها؛ بسبب رفضه استخراج جواز سفر لها واستكمال دراستها في الخارج.
وبيّنت أن الفتاة ذكرت في دعواها أنها تعيش مع والدتها منذ 10سنوات وتدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، لتفاجأ بعد ذلك برفض والدها استخراج جواز سفر لها، طالبة في دعواها برفع ولاية والدها عنها.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة جلبت المدعى عليه بالقوة الجبرية بعد رفضه المثول أمام المحكمة، كما ألزمته باستخراج جواز سفر للمدعية وتسليمه لها.