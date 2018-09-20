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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
20/09/2018   10:47 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وذكرت الأرصاد في تقريرها، أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة يشمل مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة”، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.

وتوقع التقرير، أن تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، وقد تتخللها سحب رعدية على منطقتي “حائل والقصيم”، بينما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

أخبار محلية
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