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أخبار محلية > أرامكو: نعمل على تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة
20/09/2018   10:45 ص

أرامكو: نعمل على تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة

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قالت شركة أرامكو السعودية إنها تعمل بالشراكة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، على تنفيذ برامج بحثية تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة.

وأوضحت أن من بين التقنيات التي تعمل عليها الشركة حاليا تقنية احتجاز الانبعاثات الكربونية الخارجة من عوادم السيارات.

وأبانت أن هذه التقنية تعتمد على احتواء الانبعاثات لحظة خروجها من المصدر عبر نظام عادم حديث يمكنه احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بالسيارة ومن ثم التخلص منه بطريقة مستدامة.

وتشارك أرامكو السعودية في الاجتماع الدولي للمحركات والوقود ومواد التشحيم في ألمانيا، حيث تستعرض الشركة مجموعة واسعة من تقنياتها المتطورة في مجال محركات الاحتراق الداخلي واحتجاز الكربون وتخزينه.

شركة أرامكو السعودية

وفق “أخبار 24”.

أرامكو: نعمل على تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة

أخبار محلية
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