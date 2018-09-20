بعد الفوز على القادسية.. رئيس النصر يكافئ لاعبيه بـ 10 آلاف ريال لكل لاعب

أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم عن تقديم مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب من لاعبي النصر، وذلك بعد الفوز الكبير على القادسية أمس (الأربعاء) بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب آل سويلم على حسابه في “تويتر” قائلاً: “أبارك لجماهير النصر على الفوز المستحق لمباراتنا في جولة الوطن، مازلنا نعمل بجد لإسعادكم ونتطلع لحصد النقاط كاملة في كل مباراة، جماهير الوفاء أنتم سندنا ودعمنا، شكراً لجماهير العالمي الحاضرين في المنطقة الشرقية وفي كل مكان”. وفق “أخبار 24”.
ورفع فوز النصر على القادسية بثلاثية المحترف النيجيري أحمد موسى رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتاً، فيما احتل أحمد موسى صدارة الهدافين.