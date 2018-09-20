بالصور.. بقبلات الوداع.. “الدريعية” تشيع الشهيد “مساوي”

شهدت قرية الدريعية بمحافظة الصامطة بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، تشييع جثمان الرقيب “علي مساوي علي زيد” الذي نال الشهادة مدافعًا عن وطنه ودينه بالحد الجنوبي.
واحتشد جمع غفير من المواطنين أمام جامع قرية الدريعية، لتشييع الفقيد، حيث أدّى لفيف من كبار المسؤولين صلاة الميت على جثمانه، ناقلين لذويه تعازي ومواساة القيادة الرشيدة.
وأدّى صلاة الميت على جثمان “مساوي”، كل من: أمير المنطقة محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، و قائد القوة البحرية بالمنطقة محمد عوض الشهري.
كما حضر تشييع جنازة الشهيد قائد سريته الرائد محمد حمد القحطاني، إضافةً إلى محافظ تربه ناصر حمود السبيعي الذي أدّى صلاة الميت عليه بجامع الدوار بالمحافظة.