“الإسكان”: نسبة تملك الشباب بين 15-35 عاماً للمساكن 39%.. وهذه مقارنتها بأمريكا

كشفت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن إحصائيات جديدة حول معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في المملكة مقارنة بأمريكا، مشيرة إلى أن نحو 39% من الشباب السعودي بين عمري 15-35 عاما يمتلكون مساكن.
وأوضحت الوزارة في العدد الثالث عشر من نشرتها الدورية الصادر مؤخرا، أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية متشابه إلى حد كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبانت في دراستها أن اختيار الولايات المتحدة للمقارنة بسبب ارتفاع معدل ملكية المساكن بها مقارنة بالسعودية، إضافة لتوافر مراكز دراسات إسكانية متطورة بها، يمكن اعتماد نتائج أبحاثها لتطوير القطاع الإسكاني محليا.
وأوضحت الوزارة أن أقل معدل لملكية المساكن في البلدين يخص الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، حيث لا تتجاوز نسبة تملكها 40% في السعودية مقارنة بـ 35.6% في الولايات المتحدة.
وأظهرت الدراسة أن الفئات العمرية التي تتجاوز أعمارها 45 عاما في الدولتين تتعدى نسبة تملكها للمساكن المعدلات الوطنية التي هي في حدود 59.9% في السعودية و63.7% بالنسبة للولايات المتحدة، فيما بلغت نسبة التملك للفئة العمرية ما بين 35 إلى 44 سنة 50.1% في السعودية مقابل 59.3% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أن الفئات العمرية التي تتجاوز أعمارها 45 عاما في الدولتين تتعدى نسبة تملكها للمساكن المعدلات الوطنية التي هي في حدود 59.9% في السعودية و63.7% بالنسبة للولايات المتحدة.
وفق “أخبار 24”.