بينها مدينة سعودية.. 15 مدينة عربية تسجل اليوم أعلى الأماكن حرارة على الكوكب

سيطرت مدن عربية على قائمة أكثر 15 مدينة تسجيلاً لأعلى درجات حرارة لهذا اليوم (الأربعاء) الموافق للتاسع عشر من سبتمبر.
وتوزعت المدن بين ثلاث دول عربية، هي الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت 10 مدن منها في دولة الكويت، وأربع مدن في العراق، ومدينة واحدة في المملكة.
وجاءت مدينة متربة الكويتية كأكثر الأماكن حرارة على الأرض، بواقع 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة الناصرية الكويتية بواقع 47.6 درجة مئوية، أما مدينة القيصومة السعودية فجاءت في المركز الرابع عشر بواقع 44.8 درجة مئوية.
وفق “أخبار 24”.