فيديو جديد يظهر لحظة سقوط الشاب في موكب الزواج.. وشقيقه يروي تفاصيل ما حدث

كشف شقيق الشاب الذي سقط من سيارة وسط طريق عام أثناء مشاركته في موكب زفاف عن ملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن شقيقه تعرض لإصابات عدة، فيما أظهر مقطع فيديو جديد لحظة سقوط الشاب من السيارة التي كان يصور منها.
وقال المواطن ثامر بن خالد المعتق إن شقيقه أحمد كان يشارك أحد أبناء عمومتهم في فرحة زواجه في مركز الأرطاوية التابع لمحافظة المجمعة، وكان من المشاركين في الزفة التي تقل العريس من بيته حتى قصر الاحتفالات.
وأضاف أن شقيقه أخرج جسده من فتحة سقف إحدى السيارات لتصوير موكب الزواج، لكن لم يتمالك نفسه بسبب تفاعله مع التصوير، وسقط أرضاً على الأسفلت بالطريق العام وكاد أن يتعرض للدهس، لولا أن قائد إحدى السيارات التي كانت تسير خلفه انتبه لسقوطه وتوقف فجأة لحمايته من الدهس تحت عجلات السيارات الأخرى.
وتابع بأن المتواجدين قاموا بنقل شقيقه إلى المستشفى وتلقى بعض الإسعافات بعد تعرضه لإصابات وكدمات في أجزاء متفرقة من جسده.
ودعا المعتق الجميع لأخذ ما حدث لأخيه عبرة وإيقاف مثل هذه المواكب التي تتسبب في عرقلة حركة المرور وإزعاج مستخدمي الطرق.
وفق “أخبار 24”.