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أخبار محلية > “جامعة شقراء” توضح الحالة الأكاديمية للطالب الذي شكا وضعه في فيديو أثار جدلاً
19/09/2018   8:47 م

“جامعة شقراء” توضح الحالة الأكاديمية للطالب الذي شكا وضعه في فيديو أثار جدلاً

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أصدرت جامعة شقراء، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن حقيقة الحالة الأكاديمية للطالب عبدالرحمن المطيري الذي وثق مقطع فيديو يناشد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساعدته للرجوع إلى دراسته في كلية التربية بمحافظة عفيف.

وأكدت الجامعة أن الطالب استنفد جميع الفرص الأكاديمية ولم يُطوَ قيده إلا بعد أن مُنح (4) فرص أكاديمية، مبينةً أن الفرصة الأولى والثانية أعطيتا للطالب مباشرة، والثالثة بعد عرض موضوعه على مجلسي القسم والكلية وأخذ موافقتهما، وفي المرة الرابعة والأخيرة أعطي فرصة بعد عرض موضوعه على مجلسي القسم والكلية واللجان المختصة بذلك. وفق “أخبار 24”.

وأضافت الجامعة في بيانها أنه بعد حصول الطالب على الإنذار الخامس تم التوجيه من صاحب الصلاحية بدراسة وضعه من قبل اللجنة المختصة بذلك والنظر في وضعه، التي أوصت بمعاملته وفق الحالات المماثلة ووفق ضوابط الجامعة وما نصت عليه اللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وأبانت أن الطالب ملتحق بقسم الفيزياء منذ الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (1434هـ / 1435هـ)، وقد أنهى فقط (74) ساعة من خطته الدراسية خلال مدة دراسته البالغة أربع سنوات ونصفا، ومعدله التراكمي (1.86 من 5) ، ومتبقٍ له (55) ساعة دراسية وقد تدرج في الحصول على الإنذارات الأكاديمية.

“جامعة شقراء” توضح الحالة الأكاديمية للطالب الذي شكا وضعه في فيديو أثار جدلاً

أخبار محلية
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