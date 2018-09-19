نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. مأدبة غداء وجلسة مباحثات.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني
19/09/2018   8:45 م

بالصور.. مأدبة غداء وجلسة مباحثات.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

+ = -
872

استقبل خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، وذلك في قصر السلام بجدة.

وأقيمت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، وذلك بحضور لفيف من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

كما اصطحب خادم الحرمين الشريفين، رئيس الوزراء والوفد الرسمي الباكستاني المرافق له، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث أقيمت مأدبة غداء تكريمًا لهم.

تلَت ذلك جلسة مباحثات بين القيادتين، جرى خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية، وذلك بحضور كبار المسؤلين من الجانبين.

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

بالصور.. مأدبة غداء وجلسة مباحثات.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003355.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.