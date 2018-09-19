بالصور.. مأدبة غداء وجلسة مباحثات.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، وذلك في قصر السلام بجدة.
وأقيمت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، وذلك بحضور لفيف من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.
كما اصطحب خادم الحرمين الشريفين، رئيس الوزراء والوفد الرسمي الباكستاني المرافق له، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث أقيمت مأدبة غداء تكريمًا لهم.
تلَت ذلك جلسة مباحثات بين القيادتين، جرى خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية، وذلك بحضور كبار المسؤلين من الجانبين.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني#الإخباريةpic.twitter.com/8jC35KwhHJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨