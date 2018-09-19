شاهد.. طلاب مدرسة أبي دجانة المتوسطة بالخرج يلتقون بعد 40 عام

في مناسبة نادرة الحدوث تم لقاء طلاب مدرسة أبي دجانة المتوسطة بالسيح، وذلك لأول مرة بعد أكثر من أربعين عام ، حيث ساهمت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في وصول كل شخص للآخر، ومن ثم إقامة هذا اللقاء الشيّق يوم السبت 28/12/1439 هـ، والذي جمعهم مرة أخرى بعد أربعة عقود من الزمن منذ تخرجهم عام ( 1393-1395 هـ )، حيث تم اللقاء في منتجعات آل فهد بالعفجة، الجدير بالذكر أن مدرسة أبي دجانة المتوسطة تأسست في حي العقم( السلام حالياً ) ، ثم انتقلت إلى حي السعودية ثم حي السلام مرة أخرى بالقرب من سوق الخضار المركزي، وقد حضر هذا اللقاء:
١-أحمد عبدالله المقرن أبوعبدالله
٢-أحمد عبدالله المقرن أبوطارق
٣-ناصر زيد البريك
٤- عبدالله زيد البريك
٥-خالد عمر بن حسين
٦-مشعل فهد العتيبي
٧-عبدالله عبدالعزيز المسعود
٨-محمد فهد الصوله
٩- مبارك عبيد الشمران
١٠-سعيد صالح القرني
١١-محمد صالح الهذيل
١٢-محمد عبدالله الشملان
١٣-عبدالكريم محمد الشدوخي
١٤-رشود عثمان الرشود
١٥-سعد خلف الدوسري
١٦-فهد محمد الصويغ
١٧-مبارك علي القعيضب
١٨-راشد ناصر الشلوان
١٩-سالم ابراهيم الفرحان
٢٠-محمد فهد الجوير
٢١-ناصر ابراهيم الربيعان
٢٢-علي محمد المقباس
٢٣-محمد عبدالله الهندي
٢٤-خالد محمد الخضير
٢٥-صالح عبدالرحمن الخضير
٢٦-بدر محمد الدوسري