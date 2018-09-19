المراعي تحتفل بنجاح ” برامج السعودة “

احتفلت شركة المراعي مؤخراً بتجاوز عدد الموظفين السعودين بها أكثر من 8700 موظفاً من بينهم ٦٢٨ موظفة سعودية، ماجعلها تحقق مركزاً متقدماً في المستوى البلاتيني بكافة الكيانات الخاصة بها في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية. وياتي هذا الانجاز في إطار سعي الشركة المتواصل لتعزيز توطين القوى العاملة لديها من خلال العمل على استقطاب الموظفين السعوديين، والالتزام برفع كفاءتهم المهنية من خلال الدورات التدريبية المكثفة والتطوير على رأس العمل من جهة، وتوفير بيئة العمل المثالية لتمكينهم من الإبداع والابتكار من جهة أخرى.
وقال فواز بن محمد الجاسر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمراعي إن التوطين يعد هدفاً استراتيجياً في شركة المراعي، لذا قامت المراعي بتبني وإنشاء العديد من المبادرات والمشاريع والمراكز المتخصصة و التى ساعدت في تحقيق هذا الانجاز والحصول على العديد من جوائز التوطين محلياً وأقليمياً، ومن بين تلك المبادرات مساهمة المراعي مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية ” هدف ” في إنشاء ” المعهد التقني للألبان والأغذية” بالخرج، لضمان إمداد سوق التصنيع الغذائي بالطاقات السعودية المؤهلة للعمل بهذا القطاع الحيوي الهام. إضافة الى تدشين برنامج قادة الغد و برنامج مدراء المستقبل وكذلك تأسيس أكاديمية المراعي و مركز المراعي لتعليم قيادة النقل الثقيل بالخرج.