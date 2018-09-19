أسواق عبدالله العثيم توقع عقوداً مع عدد من الموظفين الجدد

أوضح الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم مواصلة الشركة جهودها لرفع نسب توطين الوظائف الإدارية والفنية والهندسية والإشرافية في قطاعات وإدارات وفروع الشركة المختلفة، حيث وقعت الشركة عقوداً وظيفية للمرشحين والمرشحات الجدد على عدد من الوظائف الإدارية والمبيعات للعمل لدى شركة أسواق عبدالله العثيم، على هامش دورة الإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن عمل التي عقدت في فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مدينة الرياض، وتأتي هذه الخطوة المتمثلة في حرص الشركة على استفادة المرشحين من خدمات الارشاد التي تساعد على الاستقرار الوظيفي وتدعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل وفق بيئة عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، ومن خلال استقطاب الكوادر السعودية المميزة وتنمية قدراتهم ليكونوا نواة لقيادات مستقبلية بالشركة والاعتماد على الكادر الوطني بشكل كامل، مشدداً على أن هذه الوظائف تأتي عملاً باستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي تحقق رؤيتها في توطين الوظائف، باستقطاب وتعيين ودعم توظيف الشباب السعودي ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وكذلك من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التجزئة، وتمكين عمل المرأة في كافة القطاعات.
يشار إلى أن شركة أسواق عبدالله العثيم تعد من الشركات الرائدة في مجال تدريب وتوظيف الشباب السعودي وتوطين الوظائف، من خلال معهد أكاديمية العثيم للتدريب الذي تأسس مطلع عام 2000م، تخرج منه حتى الآن ما يقارب 60 آلف متدرباً تم تأهيلهم لسوق العمل في قطاع التجزئة دون مقابل، حيث يتم منحهم شهادات ودورات معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ويقدم عدداً كبيراً من الدورات التطويرية والتأهيلية، أبرزها دورات الإشراف على المراكز التجارية، تنمية مهارات البيع، خدمة العملاء، دورة محاسب المبيعات، مهارات الحاسب الآلي، ودورات الجودة والتفتيش الغذائي، السلامة المهنية، السلوك الوظيفي، وأخرى في المجالات الإدارية والمالية.