الحليب واللبن كامل الدسم أفضل للصحة وفقاً لدراسة جديدة

ترسخ في أذهان الناس على مدى سنوات طويلة أن تناول الحليب واللبن منخفض الدهون أو منتجات الحليب والألبان الخالية من الدهون هو الأفضل للصحة على حساب الاصناف الكاملة من الدهون، لكن دراسة حديثة أجريت في جامعة ماكماستر في كندا أثبتت أن استخدام منتجات الحليب والألبان الكاملة للدسم يمكن أن يكون مفيد جداً لصحة القلب.
وبحسب تقرير في مجلة “لانسيت” الطبية الشهيرة، أجرى الباحثون من الجامعة دراسة على 136,384 شخص تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 70 عامًا من 21 بلدًا، على مدار تسع سنوات، تم من خلالها تدوين استهلاكهم اليومي من منتجات الحليب والألبان.
وتوصل الباحثون إلى أن الذين يتناولون حوالي ثلاثة حصص من منتجات الحليب والألبان يومياً تقل معدلات وفياتهم عن غيرهم، وتنخفض مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين تناولوا حصص أقل من منتجات الحليب والألبان.
وتشرح الدكتورة “ماهشيد دهغان” الباحثة الرئيسية للدراسة أن التركيز على الدهون المنخفضة يعتمد بالغالب على أفتراضية أن الدهون المشبعة تزيد من الكوليسترول الضار، لكن منتجات الحليب والألبان تحتوي على العديد من المكونات الأخرى التي قد تكون صحية مثل الأحماض الأمينية وفيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم. حيث يجب ألا نركز على مادة غذائية واحدة. وأضافت دهغان أن استهلاك منتجات الحليب والألبان قد يكون مفيداً لأمراض القلب الوعائية، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يقل استهلاك الحليب بكثير مما هو عليه في أمريكا الشمالية أو أوروبا.