اتحاد الرياضات اللاسلكية يحتفي باليوم الوطني الـ88 للمملكة بفعاليات وعروض متنوعة

يحتفي الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية من خلال العديد من الفعاليات التي سينظمها في مقر مطار الرياضات اللاسلكية ببنبان في الرياض.
وتشمل الفعاليات التي ستنطلق عند الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل عروضاً للطائرات اللاسلكية والسيارات اللاسلكية وعروض ” الجايروكبتروالموسيقية والخيالة ” للحرس الملكي والعلم الطائر وتدشين طائرة هيئة الرياضة.
وخصص اتحاد الرياضات اللاسلكية ركنأ لمدينة الملك سعود الطبية الشريك الطبي للاتحاد, ومعرضاً للسيارات الكلاسيكية ومعرضاً مصاحباً وركناً للسيموليتر, كما سيتيح الاتحاد لزواره أماكن مخصصة لممارسة الرياضات اللاسلكية.