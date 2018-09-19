تعليم الخرج يحتفي باليوم الوطني ( 88 ) تحت شعار ( وطن العطاء)

احتفت إدارة التعليم بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء 1440/1/8 هـ باليوم الوطني ( 88 ) تحت شعار ( وطن العطاء). نظم هذا الإحتفاء قسم نشاط الطالبات بمشاركة الأقسام النسائية وذلك بمقر (مبنى الشؤون التعليمية ) بحضور مساعدة مدير التعليم الأستاذة سماح بنت مبارك الذيبان ، رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات ومنسوبات الإدارة .
بدأ الحفل الخطابي والذي أُعد بهذه المناسبة بالنشيد الوطني ثم تقدمت مساعدة مدير التعليم أ. سماح آل ذيبان بقص شريط المعرض ، بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدّم أطفال روضة فرسان العلم عرض المبايعة ثم آيات من الذكر الحكيم ومشاعر وطنية للطالبة رنا اليافعي من الإبتدائية الثانية . تلا ذلك قصائد وطنية لأطفال الإبتدائية الثانية .
وألقت مساعدة مدير التعليم أ. سماح بنت مبارك آل ذيبان كلمة قالت فيها ” تختلف الاحتفاءات والمناسبات على مختل الأصعدة ليتصدرها احتفاءً بيوم تاريخي يوم وطني يحمل ذكرى خالدة لتوحيد بلد شامخ ، وإننا حينما نحتفي بهذا اليوم لنوجه فيه رسائلنا وبرامجنا التربوية والأنشطة المدرسية بحيث يكون لها دورا بارزاً في تعزيز القيم والانتماء والمواطنة ، ومن ثم تشكيل السلوك الايجابي نحو الوطن ، مما يسهل لمؤسسات التعليم متابعة رسالتها السامية في تربية وبناء النشء الصالح للمشاركة في تشييد هذا البلد الطاهر والاهتمام بتدعيم انتماء الطالب والطالبات لمجتمعهم وارتباطهم بأهدافه وقضاياه الأساسية من خلال التحريك الفاعل لطاقاتهم .، ومن أهمها الطاقات المعنوية والمهارات الحياتية التي تمثل في القيم الدينية والثقافية والوطنية والمعرفية التي تنعكس على سلوكهم أفراداً وجماعات” ..
كما ألقت رئيسة قسم نشاط الطالبات أ. أمل بنت محمد الرويبعة كلمة تحدثت فيها عن احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الثالث والعشرين من سيتمبر من كل عام . ذكرى تلاحم الوطن والمواطنين حيث يعش أبناء الوطن لتحقيق تنمية شاملة لبناء مجتمع تنموي وحضاري وثقافي . ثمان وثمانون عاما ًيزخر بالنماء والعطاء والوفاء ، يرفل أبناؤه بالإنجازات الكبرى على عدة أصعدة سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية معتزين بقيمهم وعاداتهم النابعة من نهج الإسلام وشرعه .
وشاركت إدارة العلاقات العامة والاعلام التريوي باليوم الوطني بلوحة جدارية تُجسّد مشاعر منسوبي التعليم كما كان هناك عدة أركان ومشاركات للأقسام النسائية بإدارة التعليم وهم : قسم الشؤون التعليمية ، نشاط الطالبات ، التوجيه والارشاد الطلابي ، المبادرات النوعية ، الصحة المدرسية ، مركز التدريب ، النقل المدرسي ،الأمن والسلامة ،شاغري الوظائف التعليمية ، المتابعة ، شؤون المعلمات ، التخطيط المدرسي ، التخطيط والمعلومات ، المقاصف المدرسية ، التعليم الأهلي والأجنبي ،المراجعة الداخلية ،وحدة تطوير الموارد البشرية ، إدارة الموارد البشرية ، الموهوبات ، كما كان هناك مشاركة لمدارس تعليم الخرج وشراكة مجتمعية مع مستوصف مجمع طبيبك مشاركة لقسم النشاط في حفل الاحتفاء باليوم الوطني .
وفي نهاية الحفل قدّمت الذيبان شكرها لجميع الأقسام المنظّمة والعاملة على هذا الاحتفاء بقيادة نشاط الطالبات ممثلاً بالأستاذة أمل الرويبعة ولجميع فرق العمل المشاركة في التخطيط والتنفيذ لهذا الإحتقاء ..