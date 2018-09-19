بالصور.. نادي عبادة بن الصامت بالخرج يحتفي باليوم الوطني 88

تعود إلينا الذكرى الجميلة والمعطرة بعبق الجهد والجد والإخلاص إنها ذكرى توحيد هذا الكيان .. يصادف الأول من الميزان اليوم الوطني ، وهو ٨٨ لمملكتنا الحبيبة ويعد حدثاً تاريخياً على مر العصور ، وأضاءه فريدة في سجل الكفاح ، وستظل الأجيال تتذكر ذلك الحدث العظيم وهذه الذكرى التي تمر علينا نفخر بها جميعا نحن أبناء البلد ، وهذه المناسبة ليست كغيرها . . . بل هي مولد أمة ترتكز على عوامل الإستقرار والأمن والرخاء وظل الشريعة الإسلامية السمحة …
ومن هذا المنطلق فعل نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت بحي الهدا بمحافظة الخرج العديد من البرامج والفعاليات المقامة بهذه المناسبة الوطنية
و منها :
دوري وطن العطاء للكبار
دوري وطن العطاء للاشبال
بطولة تنس الطاولة
المسابقات الثقافية
مسابقات وألعاب ترفيهية
مسابقة ارسم واربح
مسابقة غرد واكسب
المبادرة البيئية
عروض مرئية
من ناحيته صرح قائد النادي الأستاذ/ عيسى بن محمد المثيبي بأن هذه البرامج والفعاليات سوف تقام على مدار هذا الاسبوع والأسبوع القادم ، وتم تفعيل جميع المسارات في النادي لإظهار هذه المناسبة على الوجه المطلوب .
وفي الختام شكر قائد النادي جميع المشرفين على جهودهم المبذولة لهذه المناسبة .