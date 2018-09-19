بالصور.. ثانوية الملك عبدالله في زيارة مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية بمناسبة اليوم الوطني 88

تعتبر الملابس والتجهيزات العسكرية الخاصة عنصراً مهماً من عناصر تجهيزات القوات المسلحة، ومن أجل تأمين أجود أنواع هذه الملابس لكافة منسوبي أفرع القوات المسلحة وفق أجود المواصفات العالمية تأسس مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية, حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1405/7/11هـ بإقامة مصنع للملابس والتجهيزات العسكرية.
ومن منطلق تعريف طلاب ثانوية الملك عبدالله بمحافظة الخرج على هذه المنشأة وبمناسبة اليوم الوطني 88 تمت زيارة هذا المصنع للتعرف به عن قرب والتعريف على اهم منتجاته .0
وفي ختام الزيارة قدم قائد المدرسة الاستاذ/ سعد السبيعي شكره وتقديره لمدير المصنع وجميع العاملين فيه على حسن الضيافة والاستقبال .
ويخص بالشكر للأستاذ /فلاح العتيبي مساعد مدير المصنع على تعاونه في هذه الزيارة التي افادت الطلاب.