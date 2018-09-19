احتفاء باليوم الوطني.. آل الشيخ يعلن تسمية الجولة الثالثة من الدوري بـ “جولة الوطن”

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن تسمية الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان باسم جولة الوطن، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احتفاء بذكرى اليوم الوطني الغالية علينا جميعاً.. سيتم تسمية الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باسم جولة الوطن”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أولى مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، ستقام اليوم (الأربعاء) بين فريقي النصر ومضيفه القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.