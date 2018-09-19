مختصان في الطقس يكشفان حقيقة هبوب عاصفة وإعصار على المملكة خلال أيام

نفى الباحث في الطقس وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني وأستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، ما تردد حول اقتراب عاصفة بحر العرب أو حدوث إعصار على المملكة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند رداً على تغريدة له تفيد باقتراب عاصفة بحر العرب التي ربما تصل إلى مرحلة إعصار، بأن تغريدته قديمة وكتبت يوم 21 من مايو الماضي، وكانت حول إعصار مكونو الذي ضـرب سلطنة عمان وأعقب إعصار ساجار. وفق “أخبار 24”.
وأضاف خلال تغريدة له على “تويتر” أن الصحيح هو أن بحر العرب والمحيط الهندي لم يظهر فيهما اليوم أي نشاط غير عادي حتى هذه اللحظة.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الحصيني أن التوقع بعاصفة بحر العرب قديم وليس لهذا العام، مبيناً أن هناك بالفعل حالة ممطرة متوقعة الأسبوع المقبل لكنها خفيفة تشمل المناطق الغربية والشمالية وشمال الوسطى، يرافقها هواء بارد متوقع أن يخفّض الحرارة.