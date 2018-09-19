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أخبار محلية > مواطنة تنقذ شاباً تعرض لحـادث مـروري بالأحساء بنقله بسيارتها الخاصة إلى المستشفى
19/09/2018   9:45 ص

مواطنة تنقذ شاباً تعرض لحـادث مـروري بالأحساء بنقله بسيارتها الخاصة إلى المستشفى

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ساهمت مواطنة من إنقاذ حياة شاب تعرض لحـادث انقـلاب بسيارته في محافظة الأحساء، حيث قامت بنقله إلى المستشفى بسيارتها الخاصة، ثم تواصلت مع ذويه حتى حضروا للاطمئنان عليه.

وأوضحت المواطنة منيرة الخالدي وفقاً لـ “الوطن”، أنها تعمل مشرفة أمن وسلامة في مدرسة ابتدائية بمدينة العيون، وساعدتها خبرتها بهذا المجال في مساعدة الشاب والتعامل مع حـالته بشكل صحيح، مبينة أن ما قامت به يعد من صميم عملها.

وأضافت الخالدي أنها كانت تسير بسيارتها واستوقفها حـادث انقـلاب سيارة ولاحظت وجود شاب داخلها، فتمكنت من إخراجه بعدما استنجد بها وكان في حالة هلع ويردد عبارة “خالتي لا تخليني”، ثم نقلته بسيارتها إلى مستشفى العيون العام.

وأشارت إلى أنها رافقت الشاب في سيارة الإسعاف بعد نقله إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف، وعند وصولها إلى المستشفى تواصلت مع ذويه الذين حضروا بعد ذلك إلى المستشفى.

مواطنة تنقذ شاباً تعرض لحـادث مـروري بالأحساء بنقله بسيارتها الخاصة إلى المستشفى

أخبار محلية
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