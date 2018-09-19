بسبب ذكائها.. 3 طرق جديدة للقضاء على القرود النازحة إلى النطاق العمراني

اضطرت أمانة منطقة مكة المكرمة لتغيير نمط القضاء على القرود النازحة إلى النطاق العمراني، باستحداث 3 طرق أخرى بعد فشل الطرق القديمة، بعدما أظهرت تلك القرود ذكاءً في التعامل مع أساليب مكافحتها.
وأوضح مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي محمد باحارث وفقاً لـ “مكة”، أن القرود باتت تحفظ أشكال ملابس الفرق الاستكشافية المخصصة لملاحقتهم وسياراتهم، ما يجعلها تستشعر الخطر وتهرب بعيداً لعدم الوقوع في المصيدة.
وأضاف باحارث أن أفراد فرق المكافحة باتوا مضطرين لتغيير ملابسهم وسياراتهم لتضليل القرود، بالإضافة إلى قيامهم بوضع مخدر في العصائر، بعدما فشلت طريقة وضع الطُّعم في الموز حيث استطاعت القرود تمييز الطُّعم بسهولة.