حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء والمناطق.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تأثير الحالة الجوية المذكورة يشمل مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الرطوبة العالية ستبقى على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.