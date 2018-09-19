سلمى البركاتي ترفض مصالحة حارقي سيارتها.. والأسبوع المقبل موعداً لمحاكمتهما

قالت مصادر إن المواطنة سلمى البركاتي، التي تعرضت سيارتها للحرق على يد اثنين من أبناء الحي الذي تسكن فيه في محافظة الجموم، ترفض كل مساعي الصلح في القضية أو التراجع عنها.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “مكة”، أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حددت الأسبوع المقبل موعداً للنظر في القضية.
وكانت سلمى البركاتي قد نشرت مقطع فيديو لسيارتها وهي تحترق، متهمة اثنين من سكان الحي بحرقها لرفضهما أن تقود امرأة سيارة، وألقي القبض على المتهمين واعترفا بفعلتهما، فيما أهدى عضو بالمجلس البلدي في العاصمة المقدسة سلمى سيارة بديلة عن التي احترقت.