بلغت 480 ألف حساب.. “البنوك” تحذر من حسابات “تويتر” التي تروج للحصول على قروض شخصية

حذّر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ، من حسابات المواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للحصول على القروض الشخصية بأساليب غير نظامية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين أن هناك 480 ألف حساب عبر “تويتر” تروج للقروض الشخصية عن طريق الاحتيال وتزوير المستندات أو التعريف بالراتب أو انتحال الشخصية، مشيرا إلى أن متابعي هذه الحسابات تجاوز عددهم مليون متابع.
وأضاف حافظ أن الإحصائية أظهرت انخفاضا كبيرا بنسبة 62% في عمليات الاحتيال البنكي والشروع في الاحتيال التي تستهدف البنوك وعملاءها خلال فترة العام الماضي، مبينا أن حجم عمليات الاحتيال المالي في المملكة والشروع فيها بلغ 214 مليون ريال في العام 2017، منخفضاً عن العام السابق 2016 والذي سجل أكثر من 573 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.