تعرض مسجد بإحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، مساء اليوم الثلاثاء، لأضرار كبيرة بعد سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل اليمن.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب.
وأضاف أن سقوط المقذوف العسكري نتج عنه تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة، دون أن يترتب على ذلك إصابة أحد بأي أَذًى.
وفق “أخبار 24”.