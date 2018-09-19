طالبات “نورة” يشتكين من فرض رسوم على السكن.. وإحداهن: قرار مفاجئ والمكان مثل السجن.. والجامعة ترد

فرضت جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض مؤخراً رسوماً فصلية على الطالبات المقيمات في السكن الجامعي، بالإضافة إلى مبالغ تأمينية، وأمهلت الجامعة الطالبات شهراً واحداً لسداد تلك الرسوم ومبالغ التأمين.
واشتكت عدد من طالبات الجامعة من القرار الذي وصفنه بالمفاجئ؛ حيث إنه لم يراعِ ظروفهن وعدم كفاية المكافآت الشهرية لتغطية أي نفقات إضافية زائدة عن المستلزمات الشخصية ومتطلبات الدراسة الجامعية.
واستضاف برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إحدى الطالبات المتضررات من هذا القرار، وقالت إنهنّ أُبلغن به بصورة مباغتة وبشكل غير رسمي، موضحة أن الطالبات دخلهنّ الأساسي هو المكافأة الشهرية التي لا تكاد تغطي الاحتياجات الأساسية للطالبات اللاتي يتولين أثناء إقامتهن في السكن الجامعي مسؤولية إطعام أنفسهن وتوفير ما يحتجن إليه من مستلزمات؛ إذ إن الجامعة لا توفر إلا السكن المجاني فقط.
وأضافت أن الإبلاغ بقرار الرسوم كان عبر ورقة معلقة في المصعد، ولم يجدن – عند السؤال عن القرار وأسبابه – تجاوباً كافياً وتوضيحات من الموظفات العاملات في الإدارة، مشيرة إلى أن الجامعة كذلك تسلمت الرسوم من الطالبات اللائي اضطررن للتسديد نقدياً وليس على صورة حوالات إلى حساب بنكي رسمي يتبع الجامعة. وفق “أخبار 24”.
ووصفت الطالبة السكن الجامعي بالسجن؛ لفقر الخدمات، وللتعقيد الذي يصاحب عملية الخروج منه عند زيارة الأقارب أو عند رغبة الطالبة في الذهاب إلى المطار للسفر للمدينة التي يسكن فيها ذووها؛ حتى إن الجامعة تطلب في بعض الأحوال وجود ختم من الشرطة على الطلب.
من جهتها، قالت وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فايزة الفايز – في اتصال مع البرنامج – إن معظم ما أوردته الطالبة في حديثها غير صحيح واصفة الرسوم المفروضة بالبسيطة.
وأضافت الوكيلة أن فرض الرسوم معمول به في كثير من الجامعات الحكومية في المملكة، قائلة إن هذا القرار يهدف لتقديم الأفضل للطالبات.
وأفادت أن الجامعة عند اتخاذ القرار راعت الجوانب الإنسانية؛ إذ أتاحت للطالبات غير القادرات على دفع الرسوم طلب التقسيط أو الإعفاء.
طالبة بجامعة الأميرة نورة
الإدارة طالبتنا بدون إنذار بسداد رسوم للإقامة بالسكن الجامعي المدعوم من الدولة، والإدارة تقول: قرار وزاري.. ثم عرفنا فيما بعد أن إدارة الجامعة هي التي رفعت طلبا للوزارة بفرض هذه الرسوم#برنامج_ياهلا#سكن_جامعة_نوره_في_ياهلا pic.twitter.com/1Eoum2frP2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
طالبة بجامعة الأميرة نورة
سكن الجامعة سجن! عذبونا نحن وأولياء أمورنا.. أعطونا حسنة وحيدة في سكن الجامعة حتى ندفع مقابلا للإقامة فيه.#برنامج_ياهلا#سكن_جامعة_نوره_في_ياهلا pic.twitter.com/AWhjbTx21m
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
جامعة #الأميرة_نوره ترد على أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات:
المبلغ المفروض على الطالبات ما هو إلا مساهمة لتقديم الأفضل لهن، علما بأننا لم نغفل البعد الإنساني ويمكن للطالبات غير القادرات التقسيط أو الإعفاء بعد التأكد من حالاتهن@_PNU_KSA@pnu_live#سكن_جامعة_نوره_في_ياهلا pic.twitter.com/bPByczI93A
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨