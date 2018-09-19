وفق هذه الشروط.. “التعليم” تبدأ استقبال طلبات المواطنات الراغبات في العمل “معلمات تربية بدنية”

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، عن بدء استقبال طلبات المواطنات الراغبات في العمل معلمات تربية بدنية بعد الالتحاق بدبلوم التربية البدنية.
وأوضحت أنها تستقبل خريجات تخصصي “العلاج الطبيعي” و”التغذية واللياقة البدنية” للالتحاق بالدبلوم اعتباراً من تاريخ 8 محرم 1400هـ وحتى تاريخ 17 محرم 1440هـ.
واشترطت الوزارة على المواطنات المتقدمات أن يكنّ حاصلات على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 في البكالوريوس، ودرجة 55 في اختبار القدرات للجامعيين.وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت أن تكون المتقدمة لائقة بدنيا وصحيا وفق نموذج الكشف الطبي المعتمد، لافتة إلى وجود إجراء الكشف الطبي واعتماده من جهة صحية حكومية أو مستشفى قطاع خاص.
وأفاد أن نموذجي التقديم والكشف الطبي متاحان على الرابط (https://goo.gle/EkhSDK)، وترسَل الطلبات إلى البريد الإلكتروني (s-diploma@ncepd.sa) متضمنة المرفقات التالية: استمارة التقديم، ونتيجة الكشف الطبي، والسيرة الذاتية، وصورة الهوية الوطنية، وصورة وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي، ونتيجة اختبار القدرات للجامعيين.