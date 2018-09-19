ما هي احتفالات “الشؤون البلدية” باليوم الوطني؟.. 331 موقعا لإقامة 1297 فعالية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، عبر تنفيذ 1297 فعالية ترفيهية وثقافية واجتماعية، وذلك من خلال تجهيز وتهيئة 331 موقعًا بـ 17 أمانة و286 بلدية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز ومدن المملكة.
وكان من ضمن تلك الفعاليات أنشطة للتشجير والنظافة وإزالة عناصر تشويه المدن في المناطق الآتية:
منطقة الرياض:
– فعالية “خدمة وطن” بـ 6 مواقع وهي: “متنزه أبو شجرة”، و”حديقة العريجاء”، و”وادي السلي هيت”، وجوامع: “أبي عبدالله اللحيدان”، و”سعد الحبابي”، و”سعيد بن زيد”.
– حملة لنظافة الموقع و الشوارع المحيطة به داخل الأحياء.
منطقة مكة المكرمة:
– إقامة 36 فعالية بـ 5 مواقع وهي: “المركز الحضري لأمانة العاصمة المقدسة”، و”مكة مول”، و”الشميسي” (مدخل مكة)، و”الحجاز مول”، و”الضيافة مول”. وفق “أخبار 24”.
– فقرات متنوعة فنية ورياضية وألوان شعبية يتخللها تقديم هدايا للكبار والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.
– فعاليات ركن السيارات المعدلة والدراجات النارية المعدلة والروبوتات والأناشيد الوطنية مع تقديم أوبريت بعنوان “المجد للوطن”.
منطقة المدينة المنورة:
– إقامة 73 فعالية بـ 9 مواقع مختلفة.
– إقامة الفعالية الرئيسية بـ”حديقة الملك فهد المركزية”، و”حديقة الأسواف”، و”حديقة البيراء”.
– مسابقة فرحة وطن للأزياء الوطنية للأطفال.
-عروض للفرق الشعبية وإطلاق البالونات الهوائية باللونين الأخضر والأبيض.
المنطقة الشرقية:
– إقامة 19 فعالية بـ19 موقعا مختلفا.
– إقامة الفعالية الرئيسية في الوجهات البحرية بالخبر.
– تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام، إضاءات المجسمات، وكذلك المرافق العامة.
– فعاليات الحديقة المضيئة بالواجهة البحرية بالدمام لمدة أيام.
– ألعاب نارية بالوجهات الدمام والخبر.
– تزيين ميادين وشوارع جدة الرئيسية بالأعلام.
– الرسم الجرافيك في المرافق العامة وعروض الصوت والضوء، والعروض ثلاثية الأبعاد.
منطقة جازان:
– إقامة 103 فعاليات بـ 72 موقعًا مختلفًا.
– فعالية مراسم للبراعم يعبِّر فيها الأطفال عن حبهم للوطن.
– معرض “سيرة ملك” الذي سينفذ بتقنية “بلاك لايت” في حديقة المملكة.
– تجهيز وتنفيذ مسرح فعاليات متنوعة في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان.
منطقة الحدود الشمالية:
-إقامة 11 فعالية ترفيهية وثقافية واجتماعية.
– رفع الأعلام الوطنية.
– إطلاق حملة إعلانية في مئات اللوحات في الشوارع والميادين في مختلف محافظات ومدن المنطقة.
– تنظيم مسيرة وطنية لفريق عرعر رايدز وفريق خيالة عرعر.
منطقة القصيم:
– إقامة 40 فعالية ثقافية وترفيهية واجتماعية بـ 28 موقعًا مختلفًا.
– تقديم أوبريت وطني وتنظيم مسيرة للسيارات في مركز الملك عبدالله الحضاري بالبكيرية.
– عروض مرئية وثائقية عن المملكة بعقلة الصقور.
– توزيع الأعلام والهدايا في متنزه البصر العام.
– إقامة مرسم ومسرح للأطفال ومباريات لكرة القدم للشباب في متنزه البدع.
– تنظيم مسرح للطفل وأمسية للشعر وأنشطة رياضية في مركز الفوارة.
منطقة الباحة:
– إقامة 101 فعالية بـ 70 موقعًا مختلفًا.
– إلقاء محاضرات تعزز من مفهوم الوطنية ودورها.
– تسليط الضوء على ملحمة التوحيد التي خاضها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
– تزيين معالم المنطقة باللون الأخضر.
– إقامة معرض “مسيرة وطن بريشة الفنان” للفن التشكيلي في مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.
منطقة نجران:
– إقامة 14 فعالية متنوعة بـ 10 مواقع مختلفة.
– فعالية النافورة التفاعلية بطريق الملك سعود – أمام قصر الإمارة التاريخي – ساحة الاحتفالات.
– فعالية فنون شعبية مثل: زامل، رزفه، مثلولة، طبول.
– تنظيم مسيرة وطنية بالخيول و توزيع ورود وهدايا على الجمهور.
منطقة عسير:
– إقامة 117 فعالية ترفيهية وثقافية بـ 41 موقعًا مختلفًا.
– تركيب آلاف الأعلام والصور لقيادة المملكة.
– تجهيز مقر الاحتفال الرسمي بشارع الفن ، وطريق المحالة.
– تزيين بلديات أمانة المنطقة ومختلف مبانيها بالإضاءات الخضراء.
– عرض مسرحية مجتمعية تحت مسمى ” نحو النجوم يا وطني ” على مسرح حديقة أبو خيال.
– عرض فنون تشكيلية على الجداريات وسط ألوان الفولكلور الشعبي.
– تحليق للطيران الشراعي. ومسيرة الدراجات النارية والسيارات المعدلة والخيالة حول ساحة مشهد العيدين.