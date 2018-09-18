نصبت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة كمائن عدة لمسوقي منتجات للتخسيس ومقويات جنسية يجري الترويج لها وتسويقها عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة إن ما يروَّج من ادعاءات طبية عن تلك المنتجات مضلّل، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على عدد من مندوبي تلك المنتجات داخل المملكة، وأغلقت عددا من الحسابات.
ونشرت الهيئة صوراً لمركبات نقل وسيارات خصوصية وهي تنقل كميات كبيرة من تلك المنتجات، حيث صادرتها وأحالت المسوِّقين إلى الجهة المختصة لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.
وفق “أخبار 24”.