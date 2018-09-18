التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف للنظر في احتمالية وجود حـادث عرضي

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حـادث عرضي.
وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق (13سبتمبر 2018م)، من بينها عملية استهداف لتجمع عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة (مران) بمحافظة صعدة والتي تُعد من مناطق العمليات العسكرية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف العقيد المالكي أنه بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث؛ للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.
وشدّد على التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية -لا قدر الله- لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.